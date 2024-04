Découverte du parc agricole et paysager du Chédal Parc agricole et paysager du Chédal Ségur-le-Château, samedi 1 juin 2024.

Découverte du parc agricole et paysager du Chédal Visite scolaire, libre ou guidée. Promenade commentée et circuit autour des « fabriques ». 1 et 2 juin Parc agricole et paysager du Chédal Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc agricole et paysager du Chédal 2 Chemin du Chédal, 19230 Ségur-le-Château, France Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 72 51 62 79 Situé à l’orée du village médiéval de Ségur en Corrèze, le parc agricole et paysager du Chédal, a été arboré entre 1860 et 1880, comme en témoignent le Séquoïadendron gigantum et le Thuya plicata zebrina. Après les dégâts causés par la tempête de 1999, Marc Boisseuil fit planter 200 chênes venus du monde entier. Le parc a obtenu en 2003 un prix décerné par l’Association des Vieilles Maisons Françaises pour un jardin refait après la tempête. En 2013, il obtient le label Jardin Remarquable. En 2015, un relevé ornithologique est réalisé sur le site.

Le visiteur pourra également découvrir une cabane dans un arbre, une tour néo-gothique, des sculptures contemporaines, un kiosque, une volière du XIXe siècle, un petit château en ruine…

Superficie : 5 ha

© DRAC Stéphanie Bérusseau, 2023