Découverte du parc à cigognes Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Découverte du parc à cigognes Eguisheim, 14 juin 2022, Eguisheim. Découverte du parc à cigognes Eguisheim

2022-06-14 10:30:00 – 2022-09-13 12:00:00

Eguisheim Haut-Rhin Eguisheim 0 EUR Venez à la rencontre des membres de l’association “Les amis de la cigogne” pour découvrir tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur cet oiseau, emblème de l’Alsace ! Cette visite est gratuite, il n’est pas utile de s’inscrire. Découvrez tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur cet oiseau, emblème de l’Alsace ! “Les amis de la cigogne” d’Eguisheim échangeront avec vous au sujet de la migration, la réintroduction, la nidification… +33 6 71 66 90 50 Venez à la rencontre des membres de l’association “Les amis de la cigogne” pour découvrir tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur cet oiseau, emblème de l’Alsace ! Cette visite est gratuite, il n’est pas utile de s’inscrire. Eguisheim

