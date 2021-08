Découverte du palais Thiac Cour d’appel de Bordeaux, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Cour d’appel de Bordeaux, le samedi 18 septembre à 10:00

### Découverte du palais Thiac. Conférences sur les thématiques suivantes : architecture, manuscrits, costumes…; jeu interactif relatif à la procédure pénale; visites guidées des salles d’audience. ### **Conférences (20 minutes puis échange avec le public):** * 11h30 et 15h “le patrimoine documentaire de la cour d’appel : une matière première de l’histoire de Bordeaux” (groupes de 15 personnes) * 11h30 ” Histoire de l’architecture du Palais THIAC” (groupe de 15 personnes) * 11h et 14h30 ” les costumes judiciaires” (groupes de 15 personnes) * 15h30 ” les Parquets” par Monsieur le Procureur Général (groupe de 15/20 personnes) ### **Jeux interactif autour de trois affaires judiciaires (45 minutes)** A 11h, 14h et 15h30 : autour d’un croquis et/ou de photos liés à une scène de crime, 12 jurés se retrouvent pour décider du sort d’un accusé. Jeu animé par un personnel du Centre d’aide et d’accés au droit de la Gironde avec la participation de 12 “jurés” extrait du public. (12 jurés et 20 personnes dans le public). ### **Visites guidées de la cour ( 40 minutes)** 13h, 14h, 15h et 16h : visite guidée de la cour ( salle des pas perdus et salles d’audiences, en particulier la salle Montesquieu, en groupes de 10 personnes ).

Gratuit.

Cour d’appel de Bordeaux Place de la République, 33077 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde



