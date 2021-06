Kerlouan Kerlouan Finistère, Kerlouan Découverte du paddle Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Découverte du paddle Kerlouan, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Kerlouan. Découverte du paddle 2021-07-03 10:30:00 – 2021-07-05 12:00:00

Kerlouan Finistère Kerlouan La session sera centrée sur la technique de rame à Meneham, l’apprentissage de la pagaie puis l’exploration de meneham. Egalement un petit escape game pendant dans la session. Pour jeunes de 10 à 16 ans. Niveau débutant mais savoir nager. Groupe limité à 10 jeunes.

barrachousup@gmail.com +33 6 52 97 73 09 http://www.barrachousup.com/

Catégories d'évènement: Finistère, Kerlouan