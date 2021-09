Domrémy-la-Pucelle Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Domrémy-la-Pucelle, Vosges Découverte du nouveau parcours de visite Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle

Cette 38ème édition des Journées européennes du patrimoine sera l’occasion de découvrir, pendant deux jours, le nouveau parcours de visite du site de la maison natale de Jeanne d’Arc. Vous pourrez également suivre des visites flash du centre “Visages de Jehanne” et participer, en famille, à divers ateliers ludiques. Tout public

Le Centre "Visages de Jehanne" a fait peau neuve à l'occasion du 100ème anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est

