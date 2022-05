Découverte du nouveau jardin Banque de France Jardin de la Banque de France Laval Catégories d’évènement: Laval

Ce nouveau jardin, récemment acquis par la ville de Laval, a fait l’objet d’un nouvel aménagement destiné à favoriser sa fréquentation. Au milieu des essences remarquables qui ont été préservées, de nouvelles plantations ont été réalisées ainsi qu’un cheminement propice à la promenade et une aire de jeu est en cours d’installation.

entrée libre

