Découverte du Nordic Yoga sur la plage Seignosse, 23 mai 2022, Seignosse.

Découverte du Nordic Yoga sur la plage Seignosse

2022-05-23 09:30:00 – 2022-05-23 10:45:00

Seignosse Landes

EUR 15 15 Découverte du Nordic Yoga en forêt et sur la plage à Seignosse.

Qu’est ce que le Nordic Yoga® ?

Voici la rencontre entre la marche nordique et le yoga. Ces deux joyaux du sport santé se retrouvent et s’associent pour créer le Nordic Yoga® .

C’est une nouvelle manière de se déplacer avec les bâtons, où la respiration devient consciente, et où elle se synchronise à nos pas.

Alternée par des séquences de postures, le Hatha yoga se pratique debout à l’aide des bâtons, qui offrent plus d’appuis et de stabilité. Facilitées, les postures deviennent plus aériennes.

Horaires : 9h30 à 10h45.

Tarif : 15€.

Matériel fourni.

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire au 07 68 34 96 28.

Départ et arrivée sur parking de la plage du Penon Nord.

+33 7 68 34 96 28

Nordic Yoga

Seignosse

