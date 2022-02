Découverte du « Nice Havrais » en voilier Le Havre, 1 avril 2022, Le Havre.

Découverte du « Nice Havrais » en voilier Digue Charles Olsen 125 Boulevard Clemenceau Le Havre

2022-04-01 – 2022-10-31 Digue Charles Olsen 125 Boulevard Clemenceau

Le Havre Seine-Maritime

Embarquez à bord d’un voilier pour une matinée, une après-midi ou une soirée si le coeur vous en dit et découvrez la baie du « Nice Havrais » comme vous ne l’avez jamais vue.

Au gré du vent et des marées, vous voguerez vers les falaises normandes ou le pont de Normandie. Claudine vous initiera aux manœuvres et vous fera découvrir la faune et le riche passé de cette baie aux couleurs si particulières.

Sorties proposées tous les jours en fonction des disponibilités de l’accompagnateur et de la météo.

Plusieurs créneaux :

– De 9h30 à 13h30

– De 14h à 18h

– De 18h30 à 22h30.

Tous public – Durée : 4h

Réservation obligatoire.

Tarifs : 49€/adulte, 38€ pour les moins de 16 ans.

clnt@clnthalassa.com +33 6 07 14 50 12 http://www.clnthalassa.com/

Digue Charles Olsen 125 Boulevard Clemenceau Le Havre

