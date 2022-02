Découverte du Museon Arlaten Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Découverte du Museon Arlaten Museon Arlaten – Musée de Provence, 15 février 2022, Arles. Découverte du Museon Arlaten

du mardi 15 février au jeudi 17 février à Museon Arlaten – Musée de Provence

Au sein d’un **véritable écrin architectural**, rare synthèse de plus de deux mille ans de l’art de bâtir, des romains à aujourd’hui, vous effectuerez un parcours découverte du musée, ponctué par les objets incontournables de la collection permanente (**3500 objets sont présentés**). **Traditions, rites, costumes, artisanat, vie quotidienne d’hier…mais aussi Provence contemporaine et enjeux des transmissions culturelles.** Un autre fil rouge serra suivi : celui du ** »musée du musée »**. Le Museon Arlaten rénové permet en effet de traverser plus d’un siècle d’histoire de la muséographie, cet art de mettre en scène les collections. Pour les visites guidées, le musée est équipé de casques pour une déambulation en toute **sérénité auditive**. **Durée : 1h30** **Tarif : 3 euros, en plus du billet d’entrée.**

3 euros

Le Museon vous accueille pour des visites animées par des guides conférenciers de l’Office du Tourisme. Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T16:30:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Museon Arlaten - Musée de Provence Adresse 29 rue de la République 13200 Arles Ville Arles lieuville Museon Arlaten - Musée de Provence Arles Departement Bouches-du-Rhône

Museon Arlaten - Musée de Provence Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Découverte du Museon Arlaten Museon Arlaten – Musée de Provence 2022-02-15 was last modified: by Découverte du Museon Arlaten Museon Arlaten – Musée de Provence Museon Arlaten - Musée de Provence 15 février 2022 Arles Museon Arlaten - musée de Provence Arles

Arles Bouches-du-Rhône