Museon Arlaten – Musée de Provence, le mardi 28 décembre à 15:00

D’une durée d’une heure trente, ces visites sont assurées par des médiateurs ou des guides conférenciers. Vous effectuerez un parcours découverte du musée, ponctué par les objets incontournables de la collection permanente et des explications sur leurs mises en scène. Pour les visites guidées, le musée est équipé de casques pour une déambulation en toute sérénité auditive. Bienvenue dans l’un des tous premiers musées d’ethnographie régionale, tout juste rénové. Tarif : 3 euros, en plus du billet d’entrée. Le Museon Arlaten-musée de Provence vous propose une visite guidée avec un guide-conférencier. Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

