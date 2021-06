Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Découverte du Musée par les sens Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Découverte du Musée par les sens Saint-Nicolas-d’Aliermont, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont. Découverte du Musée par les sens 2021-07-29 10:00:00 – 2021-07-29 10:30:00 Musée de l’Horlogerie 48 Rue Édouard Cannevel

Les bambins accompagnés d'un parent, découvrent le musée par les sens. Durée 30 min maximum. Compris dans le billet d'entrée. (0 à 3ans)

museehorlogerie@wanadoo.fr +33 2 35 04 53 98 http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Nicolas-d'Aliermont Adresse Musée de l'Horlogerie 48 Rue Édouard Cannevel Ville Saint-Nicolas-d'Aliermont lieuville 49.87964#1.21978