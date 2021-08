Découverte du musée numérique Iguerande, 26 août 2021, Iguerande.

Découverte du musée numérique 2021-08-26 – 2021-08-26 Place de l’Eglise Espace culturel

Iguerande Saône-et-Loire Iguerande

EUR Venez découvrir des œuvres sur grand écran et tablettes : œuvres tirées d’une dizaine d’institutions culturelles et nationales. Il y en aura pour tous les goûts : beaux-arts, spectacle vivant, sciences.. en mode libre et en mode conférence.

micro-folie@iguerande.fr +33 3 85 84 07 14

