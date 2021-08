Barzan Musée et site gallo-romain du Fâ Barzan, Charente-Maritime Découverte du musée et du site gallo-romain du Fâ Musée et site gallo-romain du Fâ Barzan Catégories d’évènement: Barzan

### Venez découvrir librement ce site chargé d’histoire. Des visites guidées du parcours extérieurs vous seront proposées à 11h00, 15h30 et 17h15. Marché fermier dans l’enceinte du site uniquement le dimanche en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

