Découverte du musée du Service de santé des armées Musée du service de santé des armées Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découverte du musée du Service de santé des armées Musée du service de santé des armées, 14 mai 2022, Paris. Découverte du musée du Service de santé des armées

Musée du service de santé des armées, le samedi 14 mai à 19:00

**Découverte du musée du Service de santé des armées** Fondé en 1916 dans les bâtiments historiques du Val-de-Grâce, le musée du Service de santé des armées a pour mission de conserver, d’exposer et de transmettre au grand public les composantes diverses de la médecine aux armées. Pendant trois siècles, le Service de santé des armées s’est distingué par sa capacité d’adaptation, son esprit d’innovation et le dévouement de ses personnels. Au fil du parcours muséographique, cette mission essentielle de soutien sanitaire des forces armées, depuis la relève du combattant jusqu’aux soins de suite et de réhabilitation, est présentée à travers des collections d’une grande variété : instruments de chirurgie, uniformes, maquettes, peintures… Différents conflits sont ainsi abordés, des batailles napoléoniennes aux opérations extérieures contemporaines, permettant d’appréhender l’évolution de la médecine militaire jusqu’à nos jours.

Entrée libre

Situé au Val-de-Grâce, le musée du Service de santé des armées a pour mission de conserver, d’exposer et de transmettre au grand public les composantes diverses de la médecine aux armées. Musée du service de santé des armées 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée du service de santé des armées Adresse 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris Ville Paris lieuville Musée du service de santé des armées Paris Departement Paris

Musée du service de santé des armées Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Découverte du musée du Service de santé des armées Musée du service de santé des armées 2022-05-14 was last modified: by Découverte du musée du Service de santé des armées Musée du service de santé des armées Musée du service de santé des armées 14 mai 2022 Musée du service de santé des armées Paris Paris

Paris Paris