Quelques explications sur la fabrication des automates, puis visite libre (non guidée) du musée : découverte des scènes animées regroupées par thème, reproductions de tableaux, œuvres littéraires, contes, tournage d’un film… Durée : environ 45 minutes

Tarif unique : 3€ (à partir de 3 ans)

Une collection de 250 automates en mouvement, exposés sous forme de scènes thématiques.. Musée des automates 100 rue St-Georges, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx-en-Velin Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

