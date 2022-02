Découverte du musée – Débat mouvant « indisciplines/illégalismes/valeur des vies » Saint-Brieuc, 16 février 2022, Saint-Brieuc.

Découverte du musée – Débat mouvant « indisciplines/illégalismes/valeur des vies » Galeries permanentes du musée Cour F. Renaud – rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

A l’occasion du 50ème anniversaire de la grève du Joint Français, le musée vous propose d’expérimenter un format original de découverte du musée : le débat mouvant.

Vous serez invités à vous placer dans l’espace en fonction de votre point de vue, et échanger des idées.

Nayeli Palomo et Noël Barbe, anthropologues associé.e.s au musée et co-commissaires de l’exposition vous proposent d’initier la thématique autour d’un débat mouvant.

La Ville est, en 2022, à l’initiative d’une riche programmation scientifique et culturelle d’audience régionale autour du 50ème anniversaire de la grève du Joint Français.

Nayeli Palomo et Noël Barbe, anthropologues associé.e.s au musée et co-commissaires de l’exposition nous proposent d’initier la thématique autour d’un débat mouvant. En expérimentant ce format original de découverte du musée, vous serez invités à vous placer dans l’espace en fonction de votre point de vue, et échanger de idées…

