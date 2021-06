Découverte du musée de la Chaussure Musée international de la chaussure, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Romans-sur-Isère.

Musée international de la chaussure, le samedi 3 juillet à 18:00

Le musée vous invite à découvrir l’extraordinaire histoire de cet objet universel; la chaussure. Sa collections unique vous offre un voyage passionnant à travers les continents et les modes. De la sandale egyptienne à la basket, des chopines de la Renaissance aux talons aiguilles, les chaussures révélent ce que nous sommes. Discrétes ou extravagantes, accessoires de mode ou objet du quotidien, elles expriment la créativité et le savoir(faire des fabricants d’hier et d’aujourd’hui.

Entrée libre

Musée international de la chaussure Rue Bistour, portail Roger-Vivier, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère Drôme



