Découverte du Musée de la Céramique Musée de la céramique Desvres, samedi 18 mai 2024.

Découverte du Musée de la Céramique Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Musée de la céramique Dernière entrée 40 min avant la fermeture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Découvrez 300 ans de production céramique à Desvres à travers plus de 700 pièces : poteries, faïences, porcelaines, grès. Admirez des collections spectaculaires à travers une scénographie étonnante ponctuée de vidéos, de jeux et de témoignages.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dltu_EdzVJY&feature=youtu.be

Musée de la céramique Rue Jean Macé, 62240 Desvres, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 83 23 23 http://www.musee-ceramique-desvres.com [{« data »: {« author »: « Musu00e9e de la Cu00e9ramique u00e0 Desvres », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez le Nouveau Musu00e9e de la cu00e9ramique de Desvres. rnNichu00e9e dans les hauteurs du boulonnais, la citu00e9 potiu00e8re du Nord Pas-de-Calais s’est spu00e9cialisu00e9e dans l’art cu00e9ramique.rnQue vous soyez amateur de cu00e9ramique ou que vous ayez envie de du00e9couvrir un lieu chaleureux et incoutournable de la Cu00f4te d’Opale, le Musu00e9e saura vous surprendre. », « type »: « video », « title »: « Musu00e9e de la cu00e9ramique Desvres », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dltu_EdzVJY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dltu_EdzVJY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCc9B5DkjYO1aDZaZfTOjZmw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dltu_EdzVJY&feature=youtu.be »}] Une scénographie étonnante, des collections spectaculaires, des jeux et des outils technologiques vous attendent pour une immersion en famille ou entre amis dans la passionnante histoire de la céramique du Nord ! Que vous soyez amateur de céramique ou que vous ayez envie de découvrir un lieu incontournable de la Côte d’Opale, le Musée de la Céramique de Desvres saura vous surprendre! A16 ou A26

© MDC Desvvres