Découverte du Musée Archéologique de Brumath Musée archéologique de Brumath Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Brumath

Découverte du Musée Archéologique de Brumath Musée archéologique de Brumath, 14 mai 2022, Brumath. Découverte du Musée Archéologique de Brumath

Musée archéologique de Brumath, le samedi 14 mai à 19:00

Le musée est installé dans les caves voûtées d’un ancien château construit en 1717 par le comte Jean-René III de Hanau-Lichtenberg. En 1804 le bâtiment fut transformé en église. Pour la grande partie, les objets exposés (différents vestiges architecturaux, outils d’artisans, monnaies, céramique locale…) concernent l’époque Gallo-romaine; ils illustrent la culture et les modes de vie des habitants de l’ancienne Brocomagus.

Entrée libre

Découverte des nouvelles vitrines du musée Musée archéologique de Brumath rue Jaques Kablé 67170 BRUMATH Brumath Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Brumath Autres Lieu Musée archéologique de Brumath Adresse rue Jaques Kablé 67170 BRUMATH Ville Brumath lieuville Musée archéologique de Brumath Brumath Departement Bas-Rhin

Musée archéologique de Brumath Brumath Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brumath/

Découverte du Musée Archéologique de Brumath Musée archéologique de Brumath 2022-05-14 was last modified: by Découverte du Musée Archéologique de Brumath Musée archéologique de Brumath Musée archéologique de Brumath 14 mai 2022 Brumath Musée archéologique de Brumath Brumath

Brumath Bas-Rhin