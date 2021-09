Santenay Moulin Sorine Côte-d'Or, Santenay Découverte du Moulin Sorine Moulin Sorine Santenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin Sorine

Seul moulin à vent communal en état de fonctionnement de la région. Très belle charpente en chêne, rouet en orme, toiture en châtaigner, système de pivot du toit, hauteur de la tour : 8 m, poids du toit: 11t dont 2t d’ailes.

Entrée libre | limité à 10 personnes par visite

Un moulin à vent du XIXe siècle fidèlement restauré en 1995 Moulin Sorine 21590 Santenay Santenay Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

