Péronne 130 avenue des Australiens 80200 Péronne Péronne, Somme Découverte du Monument des Australiens à Péronne 130 avenue des Australiens 80200 Péronne Péronne Catégories d’évènement: Péronne

Somme

Découverte du Monument des Australiens à Péronne 130 avenue des Australiens 80200 Péronne, 18 septembre 2021, Péronne. Découverte du Monument des Australiens à Péronne

130 avenue des Australiens 80200 Péronne, le samedi 18 septembre à 11:30

Le monument à la 2ème division australienne se trouve au Mont-Saint-Quentin sur une butte culminant à plus de 100 mètres que les Allemands avaient transformé en une formidable place forte protégeant Péronne. Situé au bord de la N17, reliant Péronne à Bapaume, sur une avenue baptisée “des Australiens”, ce monument, qui représente un soldat australien coiffé de son chapeau si typique, rend hommage à la 2ème division australienne qui, au matin du 31 août 1918 réussit à contourner Mont-Saint-Quentin par le nord-ouest, obligeant les Allemands à abandonner la place le lendemain.

RDV au monument : 130 avenue des Australiens à Péronne

Découverte du monument commémoratif à la 2e division australiennes à Péronne, Mont-Saint-Quentin 130 avenue des Australiens 80200 Péronne 130 avenue des australiens 80200 Péronne Péronne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Péronne, Somme Autres Lieu 130 avenue des Australiens 80200 Péronne Adresse 130 avenue des australiens 80200 Péronne Ville Péronne lieuville 130 avenue des Australiens 80200 Péronne Péronne