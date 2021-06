Saurat grotte de Siech Ariège, Saurat Découverte du monde souterrain avec le SCArize (CDS09) à la grotte de Siech grotte de Siech Saurat Catégories d’évènement: Ariège

le samedi 26 juin à 10:00

Au cours de cette journée sous terre vous découvrirez les multiples facettes d’une grotte : géologie et karstologie qui façonnent des paysages variés, faune, archéologie… Le repas de midi sera pris sous terre. Le matériel : casque avec éclairage et sac pour le transport du repas fournis

Inscription obligatoire, nombre de places limitées.

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T17:00:00

