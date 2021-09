Cazavet Peillot Ariège, Cazavet Découverte du monde souterrain a Cazavet Peillot Cazavet Catégories d’évènement: Ariège

Nous proposons de découvrir la beauté du monde souterrain sur la commune de Cazavet (09) Sortie à la journée rdv 10h00 Nombre de place réduite du aux équipements club disponibles. Les équipements de protection individuel sont prétés par notre club (casque ,baudrier complet). Vous devez amener bottes ou chaussure de montagne et une tenue ne craignant pas la terre et les frottements idéaement une combinaison de travail, ainsi que votre casse croute

bonne humeur et bonne condition physique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T08:30:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Cazavet Autres Lieu Peillot Adresse Cazavet Ville Cazavet lieuville Peillot Cazavet