Seine-et-Marne

le samedi 14 mai à 21:00

Une exposition qui permet de suivre l’épopée des dinosaures pendant 160 millions d’années, dans une ambiance sonore du Jurassique reconstituée. Cristal a décidé de remonter le temps vers l’ère des dinosaures et partir à la découverte de ces fantastiques créatures. Ces fantômes de l’évolution viendront hanter le Prieuré Saint-Martin pour la plus grande joie des visiteurs.

Entrée libre sans réservation

Entrée libre sans réservation

Musée espace Gaïa – Association Cristal (Prieuré Saint-Martin) 19 rue du Prieuré 77130 Montereau-Fault-Yonne

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:59:00

