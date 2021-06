Chalus Éco-musée du Pays de Châlus Châlus, Haute-Vienne Découverte du mode de vie de la campagne limousine aux XIXe et XXe siècles Éco-musée du Pays de Châlus Chalus Catégories d’évènement: Châlus

Haute-Vienne

Découverte du mode de vie de la campagne limousine aux XIXe et XXe siècles Éco-musée du Pays de Châlus, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Chalus. Découverte du mode de vie de la campagne limousine aux XIXe et XXe siècles

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Éco-musée du Pays de Châlus

### Entrez dans cet éco-musée et venez en apprendre davantage sur les traditions limousines et la richesse de ce patrimoine. Nous vous proposons de venir explorer le passé pour découvrir l’histoire de Châlus et de son pays. Rendez-vous à l’écomusée pour vous imprégnez des us et coutumes, des traditions locales. Découvrez des objets reflétant le mode de vie de la campagne Limousine aux XIXe et XXe siècles. La reconstitution d’une pièce à vivre permettra de vous replonger dans un passé pas si lointain. Mais aussi parcourez les rues de la ville à l’aide de notre jeu de piste, vous menez une enquête ludique à destination de toute la famille.

Gratuit. Entrée libre.

Éco-musée du Pays de Châlus
24 rue Nationale, 87230 Châlus
Chalus
Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

