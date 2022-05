Découverte du mini Fab-lab Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Découverte du mini Fab-lab Médiathèque André Malraux, 28 mai 2022, Lisieux. Découverte du mini Fab-lab

Médiathèque André Malraux, le samedi 28 mai à 10:00

Démonstration de machines de fabrication : imprimante 3D, découpeuse vinyle, machine à badges…

gratuit

Démonstration de machines de fabrication : imprimante 3D, découpeuse vinyle, machine à badges… Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse Lisieux, Place de la République Ville Lisieux lieuville Médiathèque André Malraux Lisieux Departement Calvados

Médiathèque André Malraux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Découverte du mini Fab-lab Médiathèque André Malraux 2022-05-28 was last modified: by Découverte du mini Fab-lab Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 28 mai 2022 Lisieux Médiathèque André-Malraux Lisieux

Lisieux Calvados