Durant le séjour, les enfants pourront apprendre à se servir d’une boussole , lire une carte et mieux comprendre comment s’est façonné le paysage montagnard. Ils pratiqueront l’escalade et découvriront les rapaces pyrénéens à la falaise aux vautours. Ils partiront au sommet du lac d’anglas , anciennes mines de fer. Ils créeront des oeuvres éphémères avec des éléments de la nature. Veillées contes et shamallows grillés auprès du feu de camp.

Un séjour riche en découvertes et en partage. Chalet le Cardet Gourette Gourette Pyrénées-Atlantiques

