Découverte du milieu marin Saint-Pol-de-Léon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon.

Découverte du milieu marin 2021-07-13 – 2021-07-13 La groue Centre Nautique

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Venez découvrir et comprendre la dynamique des marées, la faune et la flore à marée basse : animaux et végétaux, comestibles ou non, à ramasser ou observer sur place.

contact@voilesaintpol.com +33 2 98 69 07 09 http://www.voilesaintpol.com/

Venez découvrir et comprendre la dynamique des marées, la faune et la flore à marée basse : animaux et végétaux, comestibles ou non, à ramasser ou observer sur place.