**Éducation Scoutisme Loisirs ——————————- * **Découverte du Milieu Marin 1** ### **Le séjour** **Pourquoi partir en séjour Vacances Apprenantes, et pourquoi partir avec Education Scoutisme Loisirs ?** Un séjour de vacances n’est pas une parenthèse dans l’année scolaire mais il s’inscrit dans un projet, celui de continuité éducative, et trouve sa justification dans sa spécificité : la mise en contact des enfants avec un environnement nouveau, et la mise en relation des savoirs théoriques avec l’expérimentation. En ce sens, nous nous posons en partenaire de l’enseignement éducatif. Nous sommes une ressource pédagogique et technique, nous accompagnons les jeunes dans les phases de préparation des activités, et du déroulement du séjour. « De l’éducatif ailleurs … et autrement » L’intérêt et la réussite d’un séjour éducatif résident aussi dans le fait que les enfants partent dans le cadre d’un projet basé sur la pédagogie active. La rupture avec le milieu habituel enrichit la pédagogie. Au contact direct des éléments d’un milieu géographique et culturel nouveau, les jeunes peuvent réinvestir et expérimenter les connaissances de base habituellement morcelées, avoir une approche globale des diverses disciplines et appréhender la complexité du réel. La transplantation dans de nouveaux espaces à explorer suscite une curiosité, construit une nouvelle relation avec les savoirs et les apprentissages. Le séjour permet à l’enfant de prendre des responsabilités, de s’approprier des techniques et des outils, d’améliorer ses compétences méthodologiques… Le séjour participe au projet général qui vise à aller vers l’autonomie la plus complète, à apporter aux jeunes des éléments pour la construction de sa personnalité, de sa citoyenneté. Un séjour éducatif c’est « savoir être et vivre ensemble ». C’est donc apprendre la vie sociale, le respect de l’autre, c’est construire une démarche citoyenne. Situé en dehors du cadre habituel de vie, en dehors du contexte familial, c’est l’occasion pour l’enfant de vivre un moment important pour l’acquisition de sa propre autonomie. Extraits du projet Educatif ESL. De plus, nos projets de séjours éducatifs sont complémentaires du socle commun des compétences et de connaissances, notamment dans les attitudes à développer chez les jeunes, les capacités d’autonomie, d’initiative et les compétences sociales et civiques. ### Activités **LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE :** **1) OBJECTIFS GENERAUX** L’éducation à l’environnement est une partie intégrante à l’éducation à la citoyenneté et à la responsabilité. Son enjeu essentiel est de favoriser des comportements responsables des jeunes d’aujourd’hui pour en faire un citoyen de demain capable de s’impliquer dans la protection de l’environnement et du développement durable. **2) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES** Le projet « Découverte du milieu marin » permet de : • Sensibiliser les enfants au milieu marin • Acquérir des connaissances et des comportements sur ce milieu du point de vue environnemental, social et économique. • Participer au développement durable par une citoyenneté active: mieux connaître l’environnement pour mieux le protéger. • Permettre aux jeunes de prendre conscience de l’impact de l’homme sur le milieu marin. • Permettre à l’enfant de comprendre des phénomènes scientifique. 3 axes déterminent le séjour : **A – L’OBSERVATION :** La lecture d’un paysage nouveau permet de poser un certain nombre d’interrogations : – la mer interpelle les sens (le vent, la lumière, les marées, les bruits…) – certaines activités humaines sont spécifiques au milieu marin (les pêcheurs, la gare maritime les moniteurs de l’école de voile, les ostréiculteurs.) – la faune et la flore nous interpellent (les oiseaux marins, les algues, les plantes dans les dunes…) – Autour de la station météo du centre (anémomètre, baromètre, thermomètre…) les enfants observeront, collecteront des données, les analyseront… **B – LES CONNAISSANCES :** Avec les animateurs, les jeunes vivront un certain nombre d’activités qui permettront d’acquérir des connaissances : – pêcher (à la main en collectant, à pied avec un haveneau, le temps d’une et mise en place de divers aquariums marins qui permettent d’aborder: la filtration, l’oxygénation, la chaîne alimentaire, la classification. -Travail sur le phénomène scientifique des marées: à partir de différents outils pédagogiques ( activités ludiques, maquettes, support vidéo…) – Travail sur l’environnement : la laisse de mer. A marée haute, la mer dépose sur la plage un cordon d’algues mêlé d’objets insolites. Ces rejets constituent l’occasion d’une étude avec les enfants sur les notions de recyclage, l’intérêt écologique mais aussi les inquiétudes en termes de pollution. – Distinguer le vivant du mort et travailler sur la classification lors de collectes de coquillages, d’algues… **C – LES COMPORTEMENTS :** On l’aura compris : les activités proposées ci-dessus nécessitent à chaque fois des interrogations plus larges : – une pêche ne se pratique pas sans limiter les prises, en replaçant les rochers dans la position trouvée, ou encore en remettant dans leur milieu naturel les animaux collectés en début de séjour. -la laisse de mer est l’exemple type des interrogations sur l’activité humaine : les déchets naturels et non naturels, le tri sélectif, la pollution…. – chaque jeunes aura conscience que les endroits visités sont des lieux uniques qu’il faut respecter (dans les prés-salés, en bord de mer.) Les activités de découverte de la nature seront préparées et pour certaines encadrées par une professeure de lycée professionnel spécialisée en Espace Rural et Environnement. Les activités sportives proposées sont également en lien avec la mer ; canoë et char à voile seront encadrés par des professionels de la base nautique. ### Apprentissages Le domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, la formation de la personne et du citoyen se trouve au cœur de notre projet pédagogique. Les temps de renforcement des apprentissages sont clairement identifiés dans la journée lors des temps d’activité. Les activités de découverte de l’environnement naturel marin contribuent à l’acquisition de connaissances et de compétences du domaine 4 du socle « les système naturels et techniques ». Le domaine 1.1 relatif à « la maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit » sera travaillé par la mise en place d’une correspondance régulière avec les familles, la rédaction des fiches et documents nécessaires à la réalisation un spectacle théatrale sur le thème de la mer mis en place pour la veillée finale. Le domaine 1.3 relatif aux « langages scientifiques et mathématiques » sera abordé dans le cadre de certaines activités , pour les mesures et le figures géométriques dans un plan et dans l’espace, mais également dans le cadre: d’une construction commune d’une station météo. ### NOTRE CHARTE EDUCATIVE Les maîtres mots en sont : Égalité, Autonomie, Éducation et Solidarité. Découverte, Écocitoyenneté et Épanouissement sont nos valeurs. Offrir le meilleur aux jeunes… Faciliter l’accès au loisirs pour le plus grand nombre de jeunes quel que soit la milieu social dont ils sont issus. Faire participer les jeunes, au travers des situations collectives, à la mise en place d’un projet commun et favoriser leur accès à l’autonomie. Promouvoir l’épanouissement et le respect de l’individu dans un cadre agréable et sécurisant. Préparer les jeunes à être les citoyens de demain et les sensibiliser au développement durable. Préserver et renforcer l’envie d’apprendre. **1. Le refus des inégalités.** ESL refuse toute forme d’exclusion et lutte contre les inégalités et leurs expressions. Lutter contre les inégalités sociales c’est donner à chaque jeune les mêmes possibilités, les mêmes chances, en dépassant les situations d’échec qu’ils peuvent connaître dans leur vie quotidienne. **2. Favoriser l’autonomie et le respect.** L’homme doit être capable de maîtriser son propre devenir. C’est une nécessité aujourd’hui d’aider les jeunes à évoluer dans ce sens. Les séjours en collectivité sont le meilleur moyen de développer l’initiative individuelle et collective. **3. L’apprentissage de la liberté et du respect.** La vie en groupe implique le respect de l’autre. Respecter l’autre, c’est l’accepter, c’est refuser à son encontre toute violence physique ou morale. Tout ce qui peut nuire à l’intégrité morale et physique des jeunes est à proscrire absolument. L’alcool, la drogue, les vols, la violence font partie de ces nuisances. Nous avons le devoir d’être vigilants envers les jeunes comme envers l’encadrement. Notre devoir est un devoir d’éducation et de prévention. **4. La mixité.** Elle est de règle dans l’organisation du séjour. Le but n’est pas d’organiser la cohabitation entre filles et garçons mais de leur apprendre à s’insérer dans une société où ils pourront trouver leurs marques. **5. Favoriser l’épanouissement.** Qu’il s’agisse de la culture, de la vie quotidienne, nous privilégions la connaissance et le respect de la différence. Préserver la richesse qu’offre la nature est un de nos soucis majeurs. Pour cela, tout doit tendre à faire connaître ce qui vit, ce qui le permet, mais aussi ce qui dégrade, pollue. Des vacances peuvent prendre pour certains un gout d’aventure comme Scott, Amundsen, Charcot & Paul Emile Victor; Ces jeunes peuvent devenir des pionnier, ils partiront peut-être tout simplement à la recherche d’eux mêmes? Dans cet état d’esprit, il faut improviser parfois avec les jeunes. Le maitre mot Innovation pour les vacances à inspirer toute d’animation, l’idée est né un séjour d’une semaine à l’assaut de la Mer du Nord. Parole du Commandant Charcot du célèbre navire Le pourquoi-Pas, il exprime à la fois le doute et la volonté. Je doute de moi, mais je fais ce qui m’est possible !!! Alors oui Pourquoi-Pas

