Jublains Mayenne Jublains Réservation obligatoire.

Judith Charpentier «La cabane à Jude» vous propose un atelier réalisation d’un nichoir en osier et massette, pour accrocher en décoration d’intérieur ou à mettre dans le jardin. Le Forum Métiers d’Art à Jublains est composé d’ateliers d’artisans, une salle de médiation, une salle d’exposition et une boutique éphémère. C’est un lieu d’échange, de partage de savoir-faire,de découverte des métiers de l’artisanat d’art. contact@forumdesmetiersdart.com +33 6 08 95 91 52 http://www.forumdesmetiersdart.com/ Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-27 par

