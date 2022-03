Découverte du métier de tapissier et de mon show-room Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Découverte du métier de tapissier et de mon show-room Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 29 mars 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Découverte du métier de tapissier et de mon show-room Villedieu-les-Poêles 48 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-03-29 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Villedieu-les-Poêles 48 rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Cette porte ouverte vous permettra de découvrir le métier de tapissier garnisseur, des méthodes utilisées pour refaire complètement un fauteuil en partant d’un fut complètement dégarni. Seront également mis à votre disposition mes collection de tissus spécifiques ameublement aux martindales (résistance au m²) élevés. Je vous présenterai également mes autres prestations :

– Réfection de fauteuils, et banquettes tous styles,

– Confection en sur-mesure de rideaux et rideaux doublés,

– Confection d’abats-jour,

– Confection de coussins,

– Vente en prêt à poser de tapis et de fauteuil dans le tissu de votre choix. Jour de fermeture le jeudi. Venez nombreux ! Cette porte ouverte vous permettra de découvrir le métier de tapissier garnisseur, des méthodes utilisées pour refaire complètement un fauteuil en partant d’un fut complètement dégarni. Seront également mis à votre disposition mes collection de… gusorel@laposte.net +33 6 77 80 97 17 Cette porte ouverte vous permettra de découvrir le métier de tapissier garnisseur, des méthodes utilisées pour refaire complètement un fauteuil en partant d’un fut complètement dégarni. Seront également mis à votre disposition mes collection de tissus spécifiques ameublement aux martindales (résistance au m²) élevés. Je vous présenterai également mes autres prestations :

– Réfection de fauteuils, et banquettes tous styles,

– Confection en sur-mesure de rideaux et rideaux doublés,

– Confection d’abats-jour,

– Confection de coussins,

– Vente en prêt à poser de tapis et de fauteuil dans le tissu de votre choix. Jour de fermeture le jeudi. Venez nombreux ! Villedieu-les-Poêles 48 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles 48 rue Carnot Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville Villedieu-les-Poêles 48 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Departement Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedieu-les-poeles-rouffigny/

Découverte du métier de tapissier et de mon show-room Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 2022-03-29 was last modified: by Découverte du métier de tapissier et de mon show-room Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 29 mars 2022 manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche