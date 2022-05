Découverte du Mémorial de Dormans illuminé Mémorial des batailles de la Marne Dormans Catégories d’évènement: Dormans

Mémorial des batailles de la Marne, le samedi 14 mai à 21:30

Accès au parc du château jusqu’au Mémorial pour une découverte du monument illuminé et possibilité de suivre une visite guidée. Des informations précises (horaires des visites guidées proposées) seront publiées fin avril sur le site [[http://www.memorialdormans1418.com](http://www.memorialdormans1418.com)](http://www.memorialdormans1418.com) et sur [[http://www.dormans.fr](http://www.dormans.fr)](http://www.dormans.fr)

entrée libre, inscription souhaitée surtout pour la visite guidée

Déambulation autour du Mémorial pour le redécouvrir en lumière (intérieur compris) Mémorial des batailles de la Marne avenue des Victoires, 51700 Dormans Dormans Marne

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T23:30:00

