Sabres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée de Marquèze

### Présentation de la locomotive à vapeur de Marquèze par un des conducteurs du train ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine dédiées cette année au patrimoine ferroviaire, la locomotive à vapeur Corpet Louvet de 1932, classée au titre des Monuments historiques et propriété de l’écomusée, sera présentée à la gare de départ. Un des conducteurs de train de l’écomusée renseignera les visiteurs sur l’histoire et les caractéristiques de cette locomotive.

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à la gare de Sabres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T17:30:00

