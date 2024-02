Découverte du marais en canoë Longpré-les-Corps-Saints, mardi 20 août 2024.

Découverte du marais en canoë Longpré-les-Corps-Saints Somme

En glissant sans bruit sur l’eau le long des berges, la visite vous permettra de vous immiscer dans l’intimité du marais. Au détour d’un îlot, vous surprendrez le Blongio nain, plus petit héron d’Europe, en train de pêcher des alevins dans les herbiers de Rubanier dressé, ou encore observerez les libellules formant des cœurs copulatoires et pondant leurs œufs sur les végétaux flottants. Un martin pêcheur passera sûrement à quelques mètres de vous en traversant l’étang d’un vol rectiligne tel une flèche bleue et la sterne pierregarin se laissera tomber dans l’eau comme un caillou pour attraper sa proie. Cette balade tranquille et paisible vous donnera l’impression de découvrir ou redécouvrir la nature autrement.16 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 10:00:00

fin : 2024-08-20 12:00:00

Rue de l’Ancienne Gare

Longpré-les-Corps-Saints 80510 Somme Hauts-de-France longprelescorpssaints@ca-baiedesomme.fr

