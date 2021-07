Le Trait Marais du Trait Le Trait, Seine-Maritime Découverte du Marais du Trait Marais du Trait Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

Seine-Maritime

Découverte du Marais du Trait

Marais du Trait, le jeudi 19 août à 14:00

Marais du Trait, le jeudi 19 août à 14:00

Animé par la Métropole Tout public – à partir de 5 ans Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement.

Gratuit – inscription obligatoire

Viens découvrir la faune et la flore du Marais du Trait ! Marais du Trait le trait Le Trait Seine-Maritime

2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T16:00:00

Marais du Trait
Adresse le trait
Ville Le Trait