Découverte du Marais d’Olives Marais d’Olives Parempuyre Catégories d’évènement: Gironde

Parempuyre

Découverte du Marais d’Olives Marais d’Olives, 2 avril 2022, Parempuyre. Découverte du Marais d’Olives

Marais d’Olives, le samedi 2 avril à 10:00

La balade vous emmènera dans les marais de Parempuyre où un sentier pédagogique a été réalisé. Accompagnés de l’animatrice nature, vous partirez en observation des oiseaux d’eau et des traces de mammifères.

Sur inscription

Sentier pédagogique, observation d’oiseaux et traces de mammifères. Marais d’Olives 5 Rue du Bois de Lartigue, 33290 Parempuyre Parempuyre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Parempuyre Autres Lieu Marais d'Olives Adresse 5 Rue du Bois de Lartigue, 33290 Parempuyre Ville Parempuyre lieuville Marais d'Olives Parempuyre Departement Gironde

Marais d'Olives Parempuyre Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parempuyre/

Découverte du Marais d’Olives Marais d’Olives 2022-04-02 was last modified: by Découverte du Marais d’Olives Marais d’Olives Marais d'Olives 2 avril 2022 Marais d'Olives Parempuyre Parempuyre

Parempuyre Gironde