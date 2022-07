Découverte du marais des Cavins Bourdon, 16 juillet 2022, Bourdon.

Découverte du marais des Cavins

Bourdon Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Nièvre & Somme

2022-07-16 – 2022-07-16

Bourdon

Somme

Bourdon

L’association des amis d’Hector Malot et la Maison du Tourisme à Picquigny vous proposent, le samedi 16 juillet après-midi, une balade littéraire guidée, dans le marais des cavins de Bourdon, autour d’Hector Malot et de son roman En Famille, largement inspiré des filatures Saint Frères de la vallée de la Nièvre et des étangs de la Somme.

De 14h à 16h.

Rendez-vous sur le parking du marais des Cavins.

Gratuit.

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Tourisme au 03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85

© otccoa

Bourdon

