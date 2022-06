Découverte du marais de Panesière Châtelneuf Châtelneuf Catégories d’évènement: Châtelneuf

Jura

Découverte du marais de Panesière Châtelneuf, 2 août 2022, Châtelneuf. Découverte du marais de Panesière

rdv parking au croisement des routes DD75 et N5 , commune de Pont de la Chaux Châtelneuf Jura

2022-08-02 – 2022-08-02 Châtelneuf

Jura Châtelneuf Venez (re)découvrir les bénéfices de la restauration du marais à travers les espèces qu’il abrite et les fonctions essentiels qu’il remplit. Sortie gratuite. Nombre de places limitées, ne tardez pas à vous inscrire. Prévoyez une tenue et des chaussures adaptées (bottes). Venez (re)découvrir les bénéfices de la restauration du marais à travers les espèces qu’il abrite et les fonctions essentiels qu’il remplit. Sortie gratuite. Nombre de places limitées, ne tardez pas à vous inscrire. Prévoyez une tenue et des chaussures adaptées (bottes). Châtelneuf

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelneuf, Jura Other Lieu Châtelneuf Adresse rdv parking au croisement des routes DD75 et N5 , commune de Pont de la Chaux Châtelneuf Jura Ville Châtelneuf lieuville Châtelneuf Departement Jura

Châtelneuf Châtelneuf Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelneuf/

Découverte du marais de Panesière Châtelneuf 2022-08-02 was last modified: by Découverte du marais de Panesière Châtelneuf Châtelneuf 2 août 2022 rdv parking au croisement des routes DD75 et N5 , commune de Pont de la Chaux Châtelneuf Jura

Châtelneuf Jura