Crouy-sur-Ourcq, le samedi 21 mai à 14:00

Partez à la découverte du marais de Négando dans le cadre la fête de la Nature. Orchidées, papillons et autres bijoux du printemps sont au programme !

Sortie gratuite sur inscription (nombre de places limitées)

