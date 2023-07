Cet évènement est passé Découverte du Marais à Paris cet été : jeu de piste-enquête Place des Vosges, Place des Vosges, Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Découverte du Marais à Paris cet été : jeu de piste-enquête Place des Vosges, Place des Vosges, Paris Paris, 15 juillet 2023, Paris. Du samedi 15 juillet 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 17h00

.Tout public. payant Plein tarif : 15 euros Tarif réduit : 12,5 euros Il est temps de s’aérer, de profiter de la ville, de ses espaces verts et de ses recoins cachés. Heureusement pour les fans de jeux d’enquête à Paris et de découverte, Quiveutpister vous invite sur ses jeux de piste urbains en plein air. Il y a quelques jours, un policier retrouve une vielle dame désorientée et paniquée dans le quartier du Marais. Un policier s’approche d’elle, elle lui demande de l’aide, l’attrape par la main et l’entraine dans ses souvenirs… Que s’est-il passé ? Le Marais n’a pas révélé tous ses secrets… Enquêtez pour résoudre l’enquête Marais à Paris Sion et tentez de remporter de supers lots pour l’équipe des meilleurs enquêteurs ! Place des Vosges, Place des Vosges, Paris Place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/marais-a-paris-sion/ +33638589051 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/marais-a-paris-sion/

Quiveutpister Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Place des Vosges, Place des Vosges, Paris Adresse Place des Vosges Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Place des Vosges, Place des Vosges, Paris Paris

Place des Vosges, Place des Vosges, Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/