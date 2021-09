Découverte du Lycée Sonnenberg – Journées Européennes du Patrimoine Carspach, 18 septembre 2021, Carspach.

Découverte du Lycée Sonnenberg – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Carspach Haut-Rhin Carspach

A l’origine, Le bâtiment était un manoir construit par la baronne Philippine de Reinach (1783-1870) qui résidait au Luxembourg mais faisait de fréquentes visites à son frère Charles (1785-1871), le châtelain de Hirtzbach. La fille de ce dernier hérita du manoir et épousa le baron Théoring de Sonnenberg, qui donna son nom au lieu.

En 1894, l’abbé Jean Baptiste Ellerbach (1850-1924), connu pour les soins qu’il prodiguait à ses paroissiens de Geispitzen, acheta la propriété pour y ouvrir un établissement de cure. L’adjonction des deux ailes et de divers bâtiments permettait en 1910 d’offrir aux hôtes 200 chambres avec électricité et chauffage central, 32 cabines de bain, 4 salles à manger, une chapelle, une salle de billard, une boutique de souvenir, un théâtre et un gymnase. Les curistes disposaient d’un parc de 12 Hectares et suivaient une thérapie en partie inspirée de la méthode du prêtre bavarois Sébastien Kneipp.

Tout cela pris fin avec la première guerre mondiale. En avril 1915, les Allemands installèrent dans la cours, un canon pour tirer sur le viaduc de Dannemarie, ce qui provoqua une riposte française et la destruction du Sonnenberg. Le bâtiment actuel, construit à partir de 1921 grâce aux dommages de guerre, n’a aucun rapport architectural avec le précèdent.

L’abbé Ellerbach mourut en 1924 et la congrégation des sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé acheta la propriété en 1937 pour y installer une école ménagère. Pendant la deuxième guerre mondiale, le bâtiment servit d’hôpital et même de lieu de transit pour les familles déportées. Lors de sa réouverture en 1945, l’école comptait 130 internes et 30 externes. Actuellement, il abrite un lycée technologique et professionnel de 400 élèves, dont 80 internes.

Découverte d’un lieu atypique : ancien centre de cure, nouveau lycée!

