2022-05-02 – 2022-09-30

Le Havre Seine-Maritime

Envie de découvrir le longe-côte ? Aurélie se fera un plaisir de vous initier à cette discipline passionnante en vous enseignant plusieurs technique de marche.

Rythmé par les vagues et les exercices, profitez de ce moment convivial pour en apprendre plus sur le patrimoine maritime et nature qui vous entoure… Une expérience à ne pas rater !

Public adulte de plus de 18 ans.

Durée : 3h

De mai à septembre, du lundi au vendredi à partir de 17h et le samedi en fonction des horaires de marées. Demande de programme et réservation obligatoire par mail.

Tarif : 5€ par personne

eaudemerlehavre76@gmail.com +33 6 16 34 39 19

