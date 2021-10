Tréogat Tréogat Finistère, Tréogat Découverte du littoral et ramassage de déchets Tréogat Tréogat Catégories d’évènement: Finistère

Tréogat

Découverte du littoral et ramassage de déchets Tréogat, 23 octobre 2021, Tréogat. Découverte du littoral et ramassage de déchets 2021-10-23 – 2021-10-23

Tréogat Finistère Tréogat Les roselières entre les étangs de Trunvel et de Kergalan sont bien connues des amoureux de la nature. Après le passage des grandes marées, cette balade est l’occasion de nettoyer cette zone arrière dunaire, trop souvent oubliée. Prévoir bottes/ chaussures de marche, gants et jumelles. Animation gratuite, sur réservation.

Les places sont limitées.

