Découverte du littoral de Saint-Cado Kerabus Belz, mercredi 12 juin 2024.

Une visite complète d’1h30 pour découvrir l’ostréiculture et l’huître de la ria d’Étel, à côté de la célèbre petite maison aux volets bleus et Saint Cado.

Depuis un parking éloigné de la foule, vous partez pour une promenade en autonomie d’environ 30 minutes. Une carte permettra à chaque participant de suivre le tracé et de ponctuer le parcours de quelques questions de « mise en bouche », grâce à balisage ludique. Quatre questions pour entrer petit à petit dans l’univers de l’huître à votre rythme.

Arrivée au chantier ostréicole, accueil par Julie, qui vous accompagnera pour 1h de visite groupée. La marée basse a découvert les tables, vous pourrez vous rendre auprès des poches, observer, toucher, comprendre. La découverte sera diversifiée : histoire de l’ostréiculture, compréhension de l’animal et son milieu, son alimentation et sa croissance, le métier d’ostréiculteur et ostréicultrice, l’évolution, sans oublier l’approche culinaire !

Équipement à prévoir chaussures FERMÉES ne craignant pas la vase ou l’eau, selon météo imper, chapeau, crème solaire, gourde…Annulation l’organisatrice se réserve le droit d’annuler la visite en cas de manque de participants (Min : 6 / Max : 15) ou si la météo n’était pas favorable à la pratique en plein air. Une solution de report ou de remboursement sera alors étudiée avec les participants.

Possibilité après la visite d’acheter au détail les huîtres élevées sur place mais aussi de nombreux autres coquillages et crustacés. Pour plus d’informations ou commandes, renseignez-vous auprès de L’HUÎTRE DE SAINT CADO (PEN MANÉ BRAS).

Dégustation voir description dans un autre formulaire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 16:30:00

fin : 2024-06-12 18:00:00

Kerabus Face au Aldi

Belz 56550 Morbihan Bretagne contact@chemins-detournes.fr

