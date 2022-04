Découverte du littoral Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Découverte du bord de mer : la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’Estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.

Rendez-vous parking de la plage. Animée par l’Estran.

