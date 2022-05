Découverte du littoral, 21 mai 2022, .

Découverte du littoral

2022-05-21 – 2022-05-21

CARDERE vous propose quelques explication sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore et la faune du platier par une pêche à pied.

Prévoir des bottes. Animation gratuite.

A 10h, RDV parking du casino.

Réservation obligatoire en ligne : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

+33 2 35 07 44 54

dernière mise à jour : 2022-04-29 par