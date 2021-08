Monein La mineuse d'image Monein, Pyrénées-Atlantiques Découverte du laminage sur bois La mineuse d’image Monein Catégories d’évènement: Monein

### Malo vous ouvre les portes de son atelier afin de vous faire découvrir la technique d’encadrement canadienne : le laminage sur bois. Toutes vos images préférées (photo, affiche, calendrier, puzzle…) sont pressées sur un support bois et protégées pour longtemps par un film PVC mat ou satiné posé à chaud.

Gratuit.

La mineuse d'image 6, chemin de la Distillerie 64360 Monein Monein Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

