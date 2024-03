Découverte du Kamishibaï Médiathèque de la Porte Neuve Charleville-Mézières, samedi 16 mars 2024.

Découverte du Kamishibaï Voilà une façon peu commune de raconter une histoire, bien

différente des livres qui nous sont lus habituellement… Samedi 16 mars, 09h30 Médiathèque de la Porte Neuve

Découverte du Kamishibaï avec Olivier AYME (Lirabelle)

Samedi 16/03 :

– 9 h 30 et 10 h 30 pour les enfants de 18 mois/4 ans et

leurs familles,

– 14 h 00 et 15 h 00 pour les enfants de 4/6 ans et leurs familles.

Places limitées. Réservation obligatoire au 03 24 32 44 96 ou

1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr

