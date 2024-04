Découverte du Jura Chalet familial de Cuiseaux en Val Foncine Foncine-le-Haut, lundi 15 juillet 2024.

Découverte du Jura dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet Chalet familial de Cuiseaux en Val Foncine 200€

Logés dans le Chalet Cuiseaux en Val Foncine dans le Haut Jura, nous serons entourés de verdure entre Montagne et Lacs du Jura.

La convivialité et les activités de pleine nature seront mises à l’honneur durant ce séjour, comme:

– Canyoning,

– Baignade dans le Lac de Chalain,

– Escalade en milieu naturel,

– Découverte des Cascades du Hérisson,

– Activités sportives au Fort des Rousses (Commando, Course d’orientation…),

– Randonnées.

Encadré par une équipe d’animateurs diplômés, le séjour annonce aux jeunes de passer des moments mémorables.

Chalet familial de Cuiseaux en Val Foncine 21 Le Rocheret 39460 FONCINE-LE-HAUT Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « inscriptions@valmarnaysien.com »}]

