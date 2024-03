Découverte du jeu vidéo « Not For Broadcast » Médiathèque Centrale Emile Zola Montpellier, mercredi 27 mars 2024.

Découverte du jeu vidéo « Not For Broadcast » A tous les passionnés de jeux vidéo et adeptes des médias, venez jouer à « Not For Broadcast » et explorez les fonctionnalités fascinantes de ce jeu qui vous place aux commandes d’un média. Mercredi 27 mars, 14h00 Médiathèque Centrale Emile Zola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T15:30:00+01:00

Médiathèque Centrale Emile Zola 218 Bd de l’Aéroport international, 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 00